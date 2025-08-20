Logo R7.com
Escola municipal é arrombada pela terceira vez em bairro de Salvador

A Escola Municipal Ruy de Lima Maltez, localizada na Ladeira dos Galés, próximo à Djalma Dutra, em Brotas, foi arrombada pela terceira...

A Escola Municipal Ruy de Lima Maltez, localizada na Ladeira dos Galés, próximo à Djalma Dutra, em Brotas, foi arrombada pela terceira vez em apenas 72 horas.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

