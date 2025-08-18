Logo R7.com
Estágio conta para aposentadoria? Veja quando é possível

Apesar de já estar atuando em uma área de interesse e dando os primeiros passos na vida profissional, será que esse período pode ser...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Nesta segunda-feira (18) é celebrado o Dia do Estagiário. Apesar de já estar atuando em uma área de interesse e dando os primeiros passos na vida profissional, será que esse período pode ser contado para a aposentadoria?

Para saber mais sobre como o estágio pode impactar sua aposentadoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

