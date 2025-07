Evento promete conectar jovens estudantes ao mercado de trabalho O espaço colaborativo Hub Salvador, no bairro do Comercio, na capital baiana, recebe nessa sexta-feira (18) um encontro que reúne estudantes... Sociedade Online|Do R7 17/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h58 ) twitter

O espaço colaborativo Hub Salvador, no bairro do Comercio, na capital baiana, recebe nessa sexta-feira (18) um encontro que reúne estudantes do ensino médio e técnico e representantes do mercado de trabalho. A 29ª edição do "Futuro em Foco" promete apresentar carreiras emergentes, oferecer dicas práticas para processos seletivos e estimular o protagonismo juvenil.

