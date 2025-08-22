Logo R7.com
Fábio Mota fala sobre estrutura do Vitória e revela investimentos do clube

Em entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, revelou detalhes...

Em entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, revelou detalhes da estrutura interna do clube e os altos investimentos necessários para manter o Rubro-Negro baiano em pleno funcionamento. Segundo ele, o Vitória atualmente gasta cerca de R$ 27 milhões por mês apenas para equilibrar as contas operacionais.

