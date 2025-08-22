Fábio Mota fala sobre estrutura do Vitória e revela investimentos do clube Em entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, revelou detalhes... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h37 ) twitter

Em entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, revelou detalhes da estrutura interna do clube e os altos investimentos necessários para manter o Rubro-Negro baiano em pleno funcionamento. Segundo ele, o Vitória atualmente gasta cerca de R$ 27 milhões por mês apenas para equilibrar as contas operacionais.

Para saber mais sobre os investimentos e a estrutura do Vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

