Fábio Mota fala sobre inflação no futebol e diz que custo para manter jogadores disparou no Brasil Durante entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comentou... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fábio Mota fala sobre inflação no futebol e diz que custo para... Sociedade Online

Durante entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comentou sobre a disparada nos custos do futebol brasileiro, especialmente em relação aos salários de jogadores e treinadores. Segundo ele, a elevação dos valores está diretamente ligada ao aumento da arrecadação dos clubes, impulsionado por novos modelos de negociação de direitos e pelo crescimento do patrocínio, especialmente com a entrada das casas de apostas.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Três homens são presos no Engenho Velho da Federação

Cinco integrantes de facções criminosas são localizados em operação conjunta na Bahia

Polícia Civil prende envolvidos em tráfico de drogas na Chapada Diamantina