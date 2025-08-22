Fábio Mota fala sobre inflação no futebol e diz que custo para manter jogadores disparou no Brasil
Durante entrevista ao programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, comentou sobre a disparada nos custos do futebol brasileiro, especialmente em relação aos salários de jogadores e treinadores. Segundo ele, a elevação dos valores está diretamente ligada ao aumento da arrecadação dos clubes, impulsionado por novos modelos de negociação de direitos e pelo crescimento do patrocínio, especialmente com a entrada das casas de apostas.
Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
