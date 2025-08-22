Fábio Mota revela a diferença entre torcedor e simpatizante Em entrevista ao Sociedade Urgente nesta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, trouxe uma análise crítica... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h18 ) twitter

Em entrevista ao Sociedade Urgente nesta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, trouxe uma análise crítica sobre as tradicionais pesquisas de torcida no futebol brasileiro. Para ele, é essencial separar o "torcedor" do "simpatizante" na hora de avaliar o real impacto econômico que cada grupo representa para os clubes.

