Fabrício Cunha critica impunidade e expõe dados chocantes sobre homicídios na Bahia

Durante o Balanço Geral desta quarta-feira (13), o apresentador Fabrício Cunha levantou uma questão que preocupa a população baiana...

Durante o Balanço Geral desta quarta-feira (13), o apresentador Fabrício Cunha levantou uma questão que preocupa a população baiana: a elucidação de crimes violentos no estado. A dúvida surgiu após o repórter Luan Julião noticiar mais um homicídio registrado na região da Timbalada, em Salvador.

Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

