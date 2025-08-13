Fabrício Cunha critica impunidade e expõe dados chocantes sobre homicídios na Bahia Durante o Balanço Geral desta quarta-feira (13), o apresentador Fabrício Cunha levantou uma questão que preocupa a população baiana... Sociedade Online|Do R7 13/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h18 ) twitter

Fabrício Cunha critica impunidade e expõe dados chocantes sobre homicídios na Bahia Sociedade Online

Durante o Balanço Geral desta quarta-feira (13), o apresentador Fabrício Cunha levantou uma questão que preocupa a população baiana: a elucidação de crimes violentos no estado. A dúvida surgiu após o repórter Luan Julião noticiar mais um homicídio registrado na região da Timbalada, em Salvador.

Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

