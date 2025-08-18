Fabrício Cunha se revolta com atropelamento de maratonista em Salvador
Durante o Balanço Geral desta segunda-feira (18), o apresentador Fabrício Cunha se pronunciou de forma contundente sobre o atropelamento do maratonista Emerson Pinheiro, ocorrido no último sábado (16), em Salvador.
