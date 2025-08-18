Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Fabrício Cunha se revolta com atropelamento de maratonista em Salvador

Durante o Balanço Geral desta segunda-feira (18), o apresentador Fabrício Cunha se pronunciou de forma contundente sobre o atropelamento...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Durante o Balanço Geral desta segunda-feira (18), o apresentador Fabrício Cunha se pronunciou de forma contundente sobre o atropelamento do maratonista Emerson Pinheiro, ocorrido no último sábado (16), em Salvador.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.