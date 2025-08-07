Facção criminosa do sul da Bahia é alvo de operação da PF As investigações tiveram início após a prisão de um integrante da facção, no final do ano de 2024. Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h58 ) twitter

Na manhã desta quinta-feira (7), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) deflagrou uma operação conjunta em áreas rurais do município de Ilhéus, no sul da Bahia, visando desarticular uma célula da facção criminosa com atuação na região.

