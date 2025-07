Farmácias são investigadas por exigir dados pessoais em troca de descontos O órgão da SJDH alerta ilegalidade da prática e afirma que farmácias podem ser multadas em até R$ 6 milhões Sociedade Online|Do R7 22/07/2025 - 08h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Farmácias são investigadas por exigir dados pessoais em troca de descontos Sociedade Online

Nesta segunda-feira (21), o Procon-Ba, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), iniciou uma operação que fiscaliza farmácias, em Salvador, com foco na proteção dos dados pessoais dos consumidores. As farmácias autuadas responderão a processos administrativos e poderão ser multadas com valores entre R$ 400 e R$ 6 milhões, de acordo com a gravidade da infração e o histórico do fornecedor.

Para saber mais sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Carro pega fogo na Avenida Garibaldi

Obras do VLT avançam em Salvador

Gravidez na adolescência é acima da média no Brasil