Feirantes sentem queda parcial nos preços, mas vendas seguem fracas em Salvador Apesar da redução no preço da batata e da cebola apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em julho, consumidores e... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 12h38 )

Apesar da redução no preço da batata e da cebola apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em julho, consumidores e feirantes de Salvador ainda não veem uma melhora significativa no bolso. Em visita à Feira de São Joaquim, um dos maiores centros de abastecimento da capital baiana, vendedores relataram que, embora alguns alimentos tenham ficado mais baratos, outros subiram de preço, mantendo o equilíbrio da balança instável.

