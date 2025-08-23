Logo R7.com
Feirantes sentem queda parcial nos preços, mas vendas seguem fracas em Salvador

Apesar da redução no preço da batata e da cebola apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em julho, consumidores e...

Apesar da redução no preço da batata e da cebola apontada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em julho, consumidores e feirantes de Salvador ainda não veem uma melhora significativa no bolso. Em visita à Feira de São Joaquim, um dos maiores centros de abastecimento da capital baiana, vendedores relataram que, embora alguns alimentos tenham ficado mais baratos, outros subiram de preço, mantendo o equilíbrio da balança instável.

