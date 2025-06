Férias, decisão e reforços no radar do Vitória No Destaque Esportivo desta segunda-feira (16), Wilton Matos traz as principais novidades do Vitória: o início das férias para os jogadores... Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h16 ) twitter

No Destaque Esportivo desta segunda-feira (16), Wilton Matos traz as principais novidades do Vitória: o início das férias para os jogadores, os preparativos para a grande final do Brasileirão Sub-20 Série B, a movimentação na Copa do Brasil Feminina e as expectativas por novas contratações no Leão.

