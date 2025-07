Fim de semana será marcado por chuvas no litoral e tempo seco no interior da Bahia

Sociedade Online |Do R7

O tempo deve variar entre instabilidade e sol neste fim de semana na Bahia. Segundo boletim divulgado na última sexta-feira(4) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o litoral baiano será marcado por chuvas rápidas e céu nublado, enquanto o interior do estado deve manter tempo seco e ensolarado.

