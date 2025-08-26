Flamengo goleia o Vitória por 8 a 0 no Maracanã pelo Brasileirão O Flamengo aplicou uma goleada histórica no Vitória. Na noite desta segunda-feira (25), o time carioca venceu por 8 a 0, no Maracanã...

O Flamengo aplicou uma goleada histórica no Vitória. Na noite desta segunda-feira (25), o time carioca venceu por 8 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão. O massacre teve gols de Pedro (três), Samuel Lino (dois), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Foi uma das maiores vitórias recentes da Série A.

