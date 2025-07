Fluminense enfrenta Al Hilal pelas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira Nesta sexta-feira (04), o Fluminense entra em campo pelas quartas de final do Mundial de Clubes com um desafio de peso pela frente:... Sociedade Online|Do R7 03/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h37 ) twitter

Nesta sexta-feira (04), o Fluminense entra em campo pelas quartas de final do Mundial de Clubes com um desafio de peso pela frente: o Al Hilal, da Arábia Saudita. A partida será realizada no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), às 15h no horário local e 16h no horário de Brasília.

Não perca a chance de acompanhar todos os detalhes desse grande confronto! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

