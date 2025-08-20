Foragidos da Justiça são localizados na zona rural de Jacobina Criminosos possuíam mandados de prisão e eram procurados por mortes praticadas na cidade mineira de Pirapora. Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h59 ) twitter

Uma operação integrada entre as Forças da Segurança da Bahia e a Polícia Civil de Minas Gerais (PC) resultou na captura de três foragidos da Justiça mineira. Os criminosos foram presos na manhã desta quarta-feira (20), em Jacobina, município localizado no centro-norte baiano.

