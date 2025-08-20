Foragidos da Justiça são localizados na zona rural de Jacobina
Criminosos possuíam mandados de prisão e eram procurados por mortes praticadas na cidade mineira de Pirapora.
Uma operação integrada entre as Forças da Segurança da Bahia e a Polícia Civil de Minas Gerais (PC) resultou na captura de três foragidos da Justiça mineira. Os criminosos foram presos na manhã desta quarta-feira (20), em Jacobina, município localizado no centro-norte baiano.
