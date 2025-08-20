Logo R7.com
Foragidos da Justiça são localizados na zona rural de Jacobina

Criminosos possuíam mandados de prisão e eram procurados por mortes praticadas na cidade mineira de Pirapora.

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Uma operação integrada entre as Forças da Segurança da Bahia e a Polícia Civil de Minas Gerais (PC) resultou na captura de três foragidos da Justiça mineira. Os criminosos foram presos na manhã desta quarta-feira (20), em Jacobina, município localizado no centro-norte baiano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

