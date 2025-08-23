Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Forças da Segurança da Bahia ultrapassam marca de 14 mil criminosos capturados em 2025

A intensificação da presença policial nas ruas e o reforço das ações de inteligência das Forças Estaduais e Federais resultaram na...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Forças da Segurança da Bahia ultrapassam marca de 14 mil criminosos capturados... Sociedade Online

A intensificação da presença policial nas ruas e o reforço das ações de inteligência das Forças Estaduais e Federais resultaram na marca de 62 criminosos presos por dia na Bahia, entre os meses de janeiro e agosto. No balanço do ano, as abordagens e operações somaram 14.260 homicidas, traficantes, estelionatários, assaltantes, estupradores, entre outros, que cometeram crimes capturados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação de segurança!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.