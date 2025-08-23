Forças da Segurança da Bahia ultrapassam marca de 14 mil criminosos capturados em 2025 A intensificação da presença policial nas ruas e o reforço das ações de inteligência das Forças Estaduais e Federais resultaram na... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h39 ) twitter

A intensificação da presença policial nas ruas e o reforço das ações de inteligência das Forças Estaduais e Federais resultaram na marca de 62 criminosos presos por dia na Bahia, entre os meses de janeiro e agosto. No balanço do ano, as abordagens e operações somaram 14.260 homicidas, traficantes, estelionatários, assaltantes, estupradores, entre outros, que cometeram crimes capturados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação de segurança!

