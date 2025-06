Forró, fogueira… e flagrante! Foragidos são pegos no São Pedro baiano As festas juninas ainda acontecem na Bahia e dois foragidos da Justiça foram presos enquanto aproveitavam os festejos de São Pedro... Sociedade Online|Do R7 28/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 15h36 ) twitter

As festas juninas ainda acontecem na Bahia e dois foragidos da Justiça foram presos enquanto aproveitavam os festejos de São Pedro no estado. Eles foram identificados por meio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Para saber mais sobre essas prisões e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

