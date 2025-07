Funceb abre inscrições para cursos artísticos gratuitos em comunidades de Salvador A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições abertas para cursos artísticos gratuitos nos Núcleos de Extensão... Sociedade Online|Do R7 05/07/2025 - 14h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 14h56 ) twitter

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com inscrições abertas para cursos artísticos gratuitos nos Núcleos de Extensão do Nordeste de Amaralina e de Alagados, em Salvador. A ação, promovida por meio da Escola de Dança da instituição, faz parte da política de descentralização da formação artística da Funceb, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). As aulas começam nesta segunda-feira (7).

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre como se inscrever e os cursos disponíveis!

