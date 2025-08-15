Logo R7.com
Funcionários de hospital na Bahia denunciam atrasos salariais

Durante o programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho trouxe à tona uma grave denúncia de trabalhadores...

Durante o programa Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), o apresentador Adelson Carvalho trouxe à tona uma grave denúncia de trabalhadores do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Os profissionais afirmam enfrentar atrasos frequentes no pagamento de salários, retroativos e proventos de férias, todos de responsabilidade da Fundação José Silveira, entidade que administra a unidade de saúde. Em nota, os funcionários manifestaram "total indignação" com a situação, que, segundo eles, se arrasta há meses sem qualquer sinal de solução.

