Furtos de cabos em Salvador disparam 43% e já causam prejuízo de R$ 1,6 milhão em 2025

Durante entrevista ao programa Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25), o diretor de Iluminação Pública de Salvador, Ângelo Magalhães...

Durante entrevista ao programa Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25), o diretor de Iluminação Pública de Salvador, Ângelo Magalhães, revelou dados alarmantes sobre os furtos de cabos elétricos na capital baiana. Apenas no primeiro semestre de 2025, o número de ocorrências aumentou mais de 43% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando prejuízos que já ultrapassam R$ 1,6 milhão, incluindo perdas de cabos, conectores e luminárias.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

