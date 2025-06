Futebol feminino baiano em alta: time do interior surpreende! Nesta terça-feira (17), Toni Silva traz um panorama empolgante da boa fase do futebol feminino baiano, e revela uma surpresa vinda... Sociedade Online|Do R7 17/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Futebol feminino baiano em alta: time do interior surpreende! Sociedade Online

Nesta terça-feira (17), Toni Silva traz um panorama empolgante da boa fase do futebol feminino baiano, e revela uma surpresa vinda do interior do estado que está dando o que falar!Quer saber qual time deu um show? Dá o play e confira o comentário completo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

O Leão tá voltando e o silêncio continua!

Caso Ferro-Velho: equipes procuram desaparecidos na Barragem do Cobre

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 110 milhões nesta terça-feira (17)