Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Gegê Magalhães detalha fluxo de turistas e planos para próxima temporada

O Conexão Sociedade desta terça-feira(26) recebe o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães. Na conversa com Jéssica metack,...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Gegê Magalhães detalha fluxo de turistas e planos para próxima temporada Sociedade Online

O Conexão Sociedade desta terça-feira(26) recebe o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães. Na conversa com Jéssica metack, ele fala sobre as estratégias para movimentar a cidade no período de baixa estação e as expectativas para a alta temporada. Vamos trazer os números mais recentes do setor, discutir o impacto da temporada de baleias, as ações previstas para a primavera e o que está sendo feito para manter Salvador no radar dos turistas o ano inteiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.