Gegê Magalhães detalha fluxo de turistas e planos para próxima temporada

O Conexão Sociedade desta terça-feira(26) recebe o diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães. Na conversa com Jéssica metack, ele fala sobre as estratégias para movimentar a cidade no período de baixa estação e as expectativas para a alta temporada. Vamos trazer os números mais recentes do setor, discutir o impacto da temporada de baleias, as ações previstas para a primavera e o que está sendo feito para manter Salvador no radar dos turistas o ano inteiro.

