Governador inaugura centro de atividades e anuncia melhorias no Abaeté
Em comemoração aos 32 anos do Parque Metropolitano do Abaeté, criado para preservar a Lagoa do Abaeté, um dos cartões-postais da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou, nesta quarta-feira (3), o Centro de Atividades (CAT) e autorizou novas ordens de serviço voltadas para as ganhadeiras e lavadeiras da região.
