Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Governador inaugura centro de atividades e anuncia melhorias no Abaeté

Em comemoração aos 32 anos do Parque Metropolitano do Abaeté, criado para preservar a Lagoa do Abaeté, um dos cartões-postais da Bahia...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Governador inaugura centro de atividades e anuncia melhorias no Abaeté Sociedade Online

Em comemoração aos 32 anos do Parque Metropolitano do Abaeté, criado para preservar a Lagoa do Abaeté, um dos cartões-postais da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou, nesta quarta-feira (3), o Centro de Atividades (CAT) e autorizou novas ordens de serviço voltadas para as ganhadeiras e lavadeiras da região.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre as melhorias anunciadas!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.