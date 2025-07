Governo da Bahia anuncia isenção no ICMS em contas de luz; Saiba quem tem direito A partir desse mês, as contas de luz de baianos que consomem até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês vão passar a contar com isenção do... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h59 ) twitter

A partir desse mês, as contas de luz de baianos que consomem até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês vão passar a contar com isenção do ICMS.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre quem tem direito a esse benefício!

