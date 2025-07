Governo da Bahia cobra pagamento do Fundef O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, informou em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21), que a liberação da quarta... Sociedade Online|Do R7 21/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo da Bahia cobra pagamento do Fundef Sociedade Online

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, informou em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21), que a liberação da quarta parcela do abono depende do repasse do Ministério da Educação, que até o momento ainda não ocorreu. Jerônimo já cobrou um posicionamento do Governo Federal e segue aguardando a resposta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a situação do pagamento do Fundef.

Leia Mais em Sociedade Online:

Segunda com Bahia em alerta e Vitória em recuperação

Chapa puro-sangue ameaça unidade da base

Comandante-geral explica uso do “caveirão” em operações da PM