Governo da Bahia lança o programa FazAtleta para 2025 O Governo da Bahia anunciou nesta terça-feira (1), o programa FazAtleta 2025, para ajudar empresas a patrocinarem atletas e eventos... Sociedade Online|Do R7 01/04/2025 - 15h27

O Governo da Bahia anunciou nesta terça-feira (1), o programa FazAtleta 2025, para ajudar empresas a patrocinarem atletas e eventos esportivos no estado. Com isso, serão oferecidos R$ 10 milhões em isenções de impostos ao longo do ano.

