Governo da Bahia suspende licitação de novos trens do metrô

O governo da Bahia suspendeu a licitação para a compra de 10 novos trens destinados às Linhas 1 e 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A decisão, publicada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial do Estado, afeta o processo que previa a aquisição de composições com quatro carros cada, para reforçar a frota atual. A sessão de abertura estava marcada para a próxima segunda-feira (1º), mas uma nova data ainda não foi definida.

Saiba mais sobre essa decisão e suas implicações no transporte público acessando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

