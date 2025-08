Greve dos médios chega ao fim na Bahia Cerca de 500 médicos de cinco hospitais públicos retornaram as atividades nesta sexta-feira (1), após um dia de paralização. A suspensão... Sociedade Online|Do R7 01/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h18 ) twitter

Cerca de 500 médicos de cinco hospitais públicos retornaram as atividades nesta sexta-feira (1), após um dia de paralização. A suspensão da greve aconteceu depois de uma decisão liminar do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), considerar a interrupção dos atendimentos ilegais e estipular uma multa de R$ 50 mil reais por dia. Na paralisação, os profissionais restringiram atendimentos das fichas verdes e azuis, aquelas com pouca prioridade, mas não deixariam de atender casos graves.

