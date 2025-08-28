Homem com diversos registros de violência contra mulheres é detido

Logo R7.com
Um homem de 30 anos, investigado em mais de oito inquéritos policiais e com cerca de dez registros de ocorrência envolvendo agressões físicas graves contra diversas mulheres desde 2008, foi preso nesta quinta-feira (28) pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), em Porto Seguro.

