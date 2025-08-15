Homem é encontrado morto com sinais de tortura e tiros na cabeça Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15), na Rua Jaqueira do Carneiro, em Campinas de Pirajá... Sociedade Online|Do R7 15/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 08h18 ) twitter

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15), na Rua Jaqueira do Carneiro, em Campinas de Pirajá, Salvador. A vítima apresentava sinais claros de tortura, tinha as mãos amarradas e foi atingida por ao menos quatro disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça. Ele também usava uma bolsa de colostomia, o que pode indicar uma condição de saúde prévia.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

