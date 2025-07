Homem é morto a facadas em Itapuã Um homem, ainda sem identificação, foi morto na manhã deste sábado (19), na Rua Professor Souza Brito, no bairro de Itapuã, em Salvador... Sociedade Online|Do R7 19/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h37 ) twitter

Homem é morto a facadas em Itapuã

Um homem, ainda sem identificação, foi morto na manhã deste sábado (19), na Rua Professor Souza Brito, no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 15ª CIPM foram acionados para verificar uma ocorrência de agressão por arma branca. Quando chegaram no local, a vítima já estava sem vida.

