Homem é morto ao tentar assaltar ônibus em Salvador O autor dos disparos fugiu do local. O ônibus é da Integra Plataforma, linha 0349 — Marechal Rondon x Brotas. Sociedade Online|Do R7 17/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é morto ao tentar assaltar ônibus em Salvador Sociedade Online

Um homem foi morto a tiros dentro de um ônibus, na manhã desta quinta-feira (17), na Ladeira do Cacau, sentido Largo do Tanque, no bairro de São Caetano, em Salvador. Ele teria tentado assaltar o coletivo, mas um passageiro reagiu e atirou no suspeito. O autor dos disparos fugiu do local. O ônibus é da Integra Plataforma, linha 0349 — Marechal Rondon x Brotas.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Incêndio atinge quatro prédios em Salvador

PF desmonta esquema de desvio de emendas na Bahia

Polícia Militar realiza nova fase da Operação Força Total