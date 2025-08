Homem é morto no final de linha de Fazenda Coutos Moradores e comerciantes do final de linha do bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, foram surpreendidos com um homicídio na tarde... Sociedade Online|Do R7 02/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é morto no final de linha de Fazenda Coutos Sociedade Online

Moradores e comerciantes do final de linha do bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, foram surpreendidos com um homicídio na tarde deste sábado (2). Um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto a tiros quando transitava por uma calçada na Alameda Almirante Marques de Leão.

Para mais detalhes sobre este trágico evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Inep prorroga prazo de pagamento da Prova Nacional Docente

Carreta interdita BR-324 após acidente

Ônibus com torcedores do Bahia tomba em Pernambuco