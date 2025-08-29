Homem é preso após furtar botijões de gás de escola na Bahia
A Guarda Civil Municipal de Alagoinhas prendeu na noite de quinta-feira (28) um homem acusado de invadir o Colégio Municipal de Alagoinhas e furtar três botijões de gás. O suspeito foi localizado durante ronda, empurrando um carrinho de mão com o material, nas proximidades do estádio Carneirão.
