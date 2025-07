Homem é soterrado em obra entre Nordeste de Amaralina e Pituba Um trabalhador ficou soterrado durante uma obra municipal entre os bairros do Nordeste de Amaralina e da Pituba, na manhã desta quarta... Sociedade Online|Do R7 08/07/2025 - 16h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h19 ) twitter

Um trabalhador ficou soterrado durante uma obra municipal entre os bairros do Nordeste de Amaralina e da Pituba, na manhã desta quarta-feira (8). O homem teria ficado preso da cintura para baixo, por cerca de 30 minutos. O corpo de bombeiros resgatou o trabalhador com ferimentos no tornozelo. E joelho.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

