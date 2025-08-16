Logo R7.com
Homem embriagado é preso suspeito de atropelar corredor em Salvador

Ela estava treinando para uma maratona com um grupo de atletas, quando foi atropelado.

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Na manhã deste sábado (16), um homem com sinais de embriaguez foi preso em flagrante, suspeito de atropelar um corredor na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, a vítima fraturou as duas pernas, sendo uma delas exposta.

