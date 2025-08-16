Homem embriagado é preso suspeito de atropelar corredor em Salvador Ela estava treinando para uma maratona com um grupo de atletas, quando foi atropelado. Sociedade Online|Do R7 16/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 09h18 ) twitter

Homem embriagado é preso suspeito de atropelar corredor em Salvador Sociedade Online

Na manhã deste sábado (16), um homem com sinais de embriaguez foi preso em flagrante, suspeito de atropelar um corredor na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, a vítima fraturou as duas pernas, sendo uma delas exposta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre este incidente chocante.

