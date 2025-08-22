Logo R7.com
Homem morre eletrocutado durante instalação de poste

Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade...

Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade de Barra do Pote, em Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Joelson Denivaldo dos Santos.

