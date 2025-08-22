Homem morre eletrocutado durante instalação de poste Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem morre eletrocutado durante instalação de poste Sociedade Online

Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade de Barra do Pote, em Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Joelson Denivaldo dos Santos.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Suspeito de matar vizinho por homofobia é preso em Feira de Santana

Receita libera consulta a quarto lote de restituição do IR

Presidente justifica instabilidade do Vitória e afirma: “Estamos em reconstrução”