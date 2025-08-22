Homem morre eletrocutado durante instalação de poste
Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade...
Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade de Barra do Pote, em Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Joelson Denivaldo dos Santos.
Um eletricista morreu eletrocutado na tarde de quinta-feira (21) enquanto trabalhava na instalação de postes de iluminação na comunidade de Barra do Pote, em Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi identificada como Joelson Denivaldo dos Santos.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: