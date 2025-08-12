Ibaneis responde Trump: “tal percepção não reflete a realidade”
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) discordou publicamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma carta enviada a Washington nesta terça-feira (12). Ibaneis criticou o uso de Brasília como um exemplo de "um dos piores lugares do planeta", quando Trump justificou o uso de forças federais nas ruas da capital estadunidense.
