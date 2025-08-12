Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Ibaneis responde Trump: “tal percepção não reflete a realidade”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) discordou publicamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Ibaneis responde Trump: “tal percepção não reflete a realidade” Sociedade Online

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) discordou publicamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma carta enviada a Washington nesta terça-feira (12). Ibaneis criticou o uso de Brasília como um exemplo de "um dos piores lugares do planeta", quando Trump justificou o uso de forças federais nas ruas da capital estadunidense.

Para saber mais sobre a resposta de Ibaneis e suas críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.