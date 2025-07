Ibotirama festeja 67 anos com programação intensa e grandes atrações Em entrevista concedida nesta quarta-feira (23) ao programa Balanço Geral, da Rádio Sociedade, com o apresentador João Kalil, o prefeito... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h37 ) twitter

Em entrevista concedida nesta quarta-feira (23) ao programa Balanço Geral, da Rádio Sociedade, com o apresentador João Kalil, o prefeito de Ibotirama, Dr. Laércio Santana, destacou a programação em comemoração aos 67 anos de emancipação política do município. “Transformamos o aniversário da nossa cidade em uma grande festa”, afirmou o gestor, ao citar o fortalecimento da agenda esportiva e cultural do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as atrações e detalhes dessa grande celebração!

