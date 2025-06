Idosa dorme com panela no fogo e bombeiros deixam evento para resgate Uma senhora de 84 anos provocou um grande susto na manhã desta sexta-feira (27), ao esquecer uma panela de pressão no fogo e adormecer... Sociedade Online|Do R7 27/06/2025 - 11h18 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h18 ) twitter

Uma senhora de 84 anos provocou um grande susto na manhã desta sexta-feira (27), ao esquecer uma panela de pressão no fogo e adormecer, fazendo com que a fumaça tomasse conta da casa. O incidente mobilizou moradores da vizinhança e os bombeiros, que participavam do evento de lançamento da programação do 2 de Julho, Teatro Gregório de Mattos, Na Praça Castro Alves, centro de Salvador.

Para saber mais sobre este incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

