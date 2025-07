Idosa recebe coração artificial após disputa na Justiça Maria de Souza, de 74 anos, moradora de Ilhéus, é a primeira paciente do Norte e Nordeste a utilizar um coração artificial de forma... Sociedade Online|Do R7 24/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h58 ) twitter

Idosa recebe coração artificial após disputa na Justiça Sociedade Online

Maria de Souza, de 74 anos, moradora de Ilhéus, é a primeira paciente do Norte e Nordeste a utilizar um coração artificial de forma definitiva. O acesso ao tratamento só foi possível após uma decisão judicial que obrigou o plano de saúde a custear o procedimento. O advogado responsável pela ação, e também sobrinho de Maria, Dr. Frederico Farias, conversou com exclusividade com a Rádio Sociedade da Bahia.

