Incêndio atinge quatro prédios em Salvador As chamas começaram por volta das 23h, em um casarão que estaria desativado, e atingiram outros três imóveis ao redor, onde funcionam... Sociedade Online|Do R7 17/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h18 ) twitter

Incêndio atinge quatro prédios em Salvador Sociedade Online

Desde a noite de quarta-feira (16), um incêndio atinge ao menos quatro prédios no bairro do Comércio, em Salvador. As chamas começaram por volta das 23h, em um casarão que estaria desativado, e atingiram outros três imóveis ao redor, onde funcionam pontos comerciais. Até o momento, não há registro de feridos.

