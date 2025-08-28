Incêndio atinge residência na Fazenda Grande do Retiro nesta quinta-feira (28) Um incêndio de média proporção atingiu uma residência no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, nas primeiras horas da manhã...

Um incêndio de média proporção atingiu uma residência no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28). O fogo começou por volta das 5h30, no segundo andar do imóvel, onde eram armazenados equipamentos eletrônicos.

Leia Mais em Sociedade Online: