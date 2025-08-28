Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Incêndio atinge residência na Fazenda Grande do Retiro nesta quinta-feira (28)

Um incêndio de média proporção atingiu uma residência no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, nas primeiras horas da manhã...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Um incêndio de média proporção atingiu uma residência no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28). O fogo começou por volta das 5h30, no segundo andar do imóvel, onde eram armazenados equipamentos eletrônicos.

Para mais detalhes sobre o incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.