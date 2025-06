Inscrições nos programas CNH na Escola e CNH da Gente começam nesta segunda (16) Estudantes do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica vinculados ao Programa Bolsa Presença de, inicialmente, 59 escolas... Sociedade Online|Do R7 15/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 15/06/2025 - 17h36 ) twitter

Estudantes do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica vinculados ao Programa Bolsa Presença de, inicialmente, 59 escolas da rede estadual de Salvador e municípios do interior baiano já poderão se inscrever no Programa CNH na Escola. As inscrições para esta iniciativa de incentivo à habilitação do Governo da Bahia, em parceria com o Departamento de Trânsito da Bahia (Detran), serão realizadas de 16 a 30 de junho, de forma gratuita e exclusivamente por meio do site www.ba.gov.br.

