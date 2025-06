Inscrições para bolsas do Prouni começam nesta segunda-feira (30); saiba como concorrer

Sociedade Online |Do R7

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni). O prazo iniciou nesta segunda-feira (30) e segue até dia 4 de julho. Os candidatos que pretendem concorrer às bolsas que serão oferecidas para o segundo semestre deste ano podem se inscrever gratuitamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

