Instituto abre vagas para cursos gratuitos em Salvador; confira

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com 319 vagas abertas para cursos gratuitos em Salvador. Estão...

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com 319 vagas abertas para cursos gratuitos em Salvador. Estão disponíveis formações em atendente de farmácia, barbearia para iniciantes, trança afro, manicure, entre outros. Confira a lista completa no final da matéria.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para mais informações sobre como se inscrever!

