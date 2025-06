Inverno começa com frio intenso no interior da Bahia e chuvas persistentes no litoral O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira (21), e deve trazer mudanças significativas no clima da Bahia. A estação será marcada... Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h36 ) twitter

O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira (21), e deve trazer mudanças significativas no clima da Bahia. A estação será marcada por temperaturas mais baixas que as registradas em 2024 e pela persistência das chuvas na faixa leste do estado, segundo a Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (Cocep), do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

