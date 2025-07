Investigador da policia civil é baleado durante tentativa de assalto em Salvador

Na noite de domingo (13), o investigador da Polícia Civil Marcos Antônio Paiva Martins foi baleado no rosto e na cabeça durante uma tentativa de assalto na Avenida 29 de Março, nas imediações de Cajazeiras, em Salvador. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado, com estado de saúde considerado estável e sem risco de vida.

