IPVA: Placas de final 8 tem até segunda-feira (30) para pagamento com desconto Os donos dos veículos com final 8 tem até a próxima segunda-feira (30) para quitarem a cota única do IPVA com 8% de desconto. O calendário... Sociedade Online|Do R7 28/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 28/06/2025 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IPVA: Placas de final 8 tem até segunda-feira (30) para pagamento com... Sociedade Online

Os donos dos veículos com final 8 tem até a próxima segunda-feira (30) para quitarem a cota única do IPVA com 8% de desconto. O calendário completo pode ser encontrado no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações sobre o IPVA!

Leia Mais em Sociedade Online:

Governo define distribuição de cotas raciais em concursos públicos

Salvador oferece atendimento de saúde para beneficiários do Bolsa Família neste sábado (28); saiba mais

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 45 milhões